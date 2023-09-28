Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü; 3 çocuğu ve komşusunu yaralayıp, intihar etti GAZİANTEP´teAli Yavuz (38), evini bastığı boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz´u (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, çocukları İsa (12), Berfin (16) ve Veysel Yavuz (18) ile bu sırada orada bulunan komşusu Zeynep Toz´u (33) yaraladı. Kaçan Ali Yavuz, gittiği evin yanındaki camide intihar etti.

GAZİANTEP´teAli Yavuz (38), evini bastığı boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz´u (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, çocukları İsa (12), Berfin (16) ve Veysel Yavuz (18) ile bu sırada orada bulunan komşusu Zeynep Toz´u (33) yaraladı. Kaçan Ali Yavuz, gittiği evin yanındaki camide intihar etti.

Olay, gece geç saatlerde Kanalıcı Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Yavuz, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Medine Yavuz´un evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Yavuz, evdeki av tüfeğini alıp eşi ve çocuklarına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Medine Yavuz yaşamını yitirirken, çocukları İsa, Berfin ve Veysel Yavuz ile evde bulunan komşusu Zeynep Toz yaralandı. Olayın ardından kaçan Ali Yavuz, evin yanındaki camiinin avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa ve Veysel Yavuz'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali ve Medine Yavuz´un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA- Kadir GÜNEŞ

2023-09-28 12:07:56