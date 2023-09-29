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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı

        GAZİANTEP'tedün 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:10
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı
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        GAZİANTEP'tedün 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Kentin farklı noktalarında belirlenen 22 adrese 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı, dron destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bazı adreslerde şüphelilerin, evlerin giriş noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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