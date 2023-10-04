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        Kansere yakalanınca tekvandoyu bırakmak zorunda kaldı, hastalığı yenince sanata yöneldi

        GAZİANTEP'tetekvandoile ilgilenip, çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Yavuz Semih Ulu (18), omurilik kanserine yakalanınca çok sevdiği sporu bırakmak zorunda kaldı. Bir yandan kemoterapi gören diğer yandan da kendisine yeni hedef bulup, resme yönelen ve yeteneği sayesinde üniversiteyi kazanan Ulu, "Hep pozitif kalabildim. Belki de bunun sayesinde bu hastalığı yendim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:50
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        Kansere yakalanınca tekvandoyu bırakmak zorunda kaldı, hastalığı yenince sanata yöneldi
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        GAZİANTEP'tetekvandoile ilgilenip, çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Yavuz Semih Ulu (18), omurilik kanserine yakalanınca çok sevdiği sporu bırakmak zorunda kaldı. Bir yandan kemoterapi gören diğer yandan da kendisine yeni hedef bulup, resme yönelen ve yeteneği sayesinde üniversiteyi kazanan Ulu, "Hep pozitif kalabildim. Belki de bunun sayesinde bu hastalığı yendim" dedi.

        Yavuzeli ilçesinde yaşayan Yavuz Semih Ulu, ortaokulda tekvando sporu ile ilgilenmeye başladı. Kendisini geliştiren Ulu, katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceler elde etti. Spor tutkusu devam ederken, 2018'de bel ağrısı nedeniyle hastaneye giden Ulu'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Ulu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 6 saatlik operasyon geçirdi. Felç kalma riski olan ameliyatın başarı ile tamamlanmasının ardından omuriliğine platin takılan Ulu, kemoterapi görmeye başladı. 6 ay boyunca kemoterapi gören Ulu, bu süreçte sporu bırakmak zorunda kaldı. Kemoterapi tedavisi sonrası kanseri yenen Ulu, bu kez resim sanatına yöneldi. Kendisini bu alanda ilerleten Ulu, çevresinin de yönlendirmesi ile girdiği üniversite sınavında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı.

        'KENDİME SÖZ VERMİŞTİM'

        Yavuz Semih Ulu, hastalık sürecinin çok zorlu geçtiğini belirterek, o süreçte moral ve motivasyonunu yüksek tuttuğunu söyledi. Teşhis konulduktan sonra kendisine hastalığı yeneceğine dair sözler verdiğini anlatan Ulu, "Çocuk yaşlarda uzun bir süre tekvando sporuyla ilgilendim. Ardından ağrılarım olunca doktora gittik. Omurgada kitle olduğu ve kanser olduğum teşhisi konuldu. Hastalık haberini duyunca çok üzüldüm. Üzülmenin elden bir şey getirmediğini hissedince azmettim ve bu hastalığı yeneceğime dair söz verdim. 6 saat süren ciddi bir ameliyat oldum. Sonrasında kemoterapi gördüm. Bu hastalığın ciddiyetini sadece onkoloji hastanesine gidince anladım. Kanser hastalığını atlattım. Spor hayatım, omuriliğime takılan titanyum platinden dolayı bitti. Profesyonel anlamda spor yapamıyorum artık. Ağırlık kaldırmam ve darbe almam yasak. Bundan dolayı tekvandoyu bıraktım" dedi.

        'KESİNLİKLE UMUTLARINI YİTİRMEMELERİ GEREKİYOR'

        Çocukken en büyük isteğinin iyi bir sporcu olmak ve milli takımı temsil etmek olduğunu belirten Ulu, sporu zorunlu bırakmasının ardından resim çizmeye başladığını söyledi. Resim yeteneğini keşfettikten sonra sınava girerek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandığını anlatan Ulu, şimdilerde hayalinin ressam ya da resim öğretmeni olmak olduğunu söyledi. Kanser ile mücadele edenlerin morallerini yüksek tutmalarının hayati önem taşıdığını dile getiren Ulu, şöyle dedi:

        "Tekvandoda Türkiye dereceleri elde etmek; en büyük hayalimdi. Dünya şampiyonluklarına çıkmayı çok isterdim. Turnuvalara katıldım. Dereceler elde ettim ve genel olarak kazandım. En son Antalya'da Türkiye maçının ardından rahatsızlığım ortaya çıktı. Spordan sonra resim bölümüne yöneldim ve bu alanda yeteneğim vardı; kendimi geliştirdim. Resim bölümünü de çok seviyorum. Üniversitede birinci sınıfım ve bu yıl online olarak ders alıyoruz. Örgün eğitim ile kendimi çok daha geliştireceğimi düşünüyorum. Okul bitince en büyük hayalim; resim öğretmeni olabilmek. Son olarak bu hastalığa yakalananların, kesinlikle umutlarını yitirmemeleri gerekiyor. Bir de pozitif olmaları çok önemli. Hep pozitif kalabildim. Belki de bunun sayesinde bu hastalığı yendim."

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