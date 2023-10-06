Turkcell, Gaziantep´te afetzedelere eğitim verecek Turkcell,Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı Gönül Bağı Projeleri ile eğitim programları düzenlemeye devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Gaziantep´te `Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı Programı´ ile `Satış ve Pazarlama Gelişim Programı´ başlatılacak. Düzenlenecek programlarda afetzedelere; satış, yazılım, e-ticaret gibi alanlarda eğitim verileceği belirtildi.

Turkcell,Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı Gönül Bağı Projeleri ile eğitim programları düzenlemeye devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Gaziantep´te `Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı Programı´ ile `Satış ve Pazarlama Gelişim Programı´ başlatılacak. Düzenlenecek programlarda afetzedelere; satış, yazılım, e-ticaret gibi alanlarda eğitim verileceği belirtildi.

Gönül Bağı Projeleri kapsamında Turkcell; TOBB, Gaziantep Sanayi Odası, KAGİDEM, GASMEK ve Nurdağı Belediyesi´nin katkılarıyla Gaziantep´te eğitim programları düzenleyecek. Turkcell´in daha önce başlatmış olduğu `Geleceği Yazan Kadınlar Projesi `ile teknolojinin her alanında fırsat eşitliği amaçlanırken bölgede bulunan kadınlar da eğitimle desteklenecek. `Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı´ ile `Satış ve Pazarlama Gelişim Programı´, afet bölgesinde depremden etkilenmiş ve hâlâ bu bölgede yaşayan vatandaşların satış, iletişim, yazılım, siber güvenlik, e-ticaret ve ofis verimlilik uygulamaları konularındaki yetkinliklerini artıracak. Afetzedelerin yaşadıkları bölgede iş kurmalarını ya da iş bulmaları konusunda avantajlı konuma gelmelerini amaçlayan program sonunda başarılı olan katılımcılar, Turkcell Akademi sertifikası almaya hak kazanacak ve ekosistemde istihdam edilecek.

Projenin detaylarının aktarıldığı Gaziantep Sanayi Odası´ndaki toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler ve Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak katıldı.

"PROJEMİZİN BÖLGEDE HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede en büyük talebin istihdam olduğunu belirterek Turkcell´in yaptığı çalışmaların önemli olduğu ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmada "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell iş birliğinde, ilk kez 2017 yılında 18 ilde gerçekleştirildi. Kadınların yazılım konusunda eğitilerek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak ve teknoloji alanında istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen projemiz ülke genelinde yoğun ilgi gördü. Bugün de aynı iş birliğinin devamı olarak deprem bölgesinde gerçekleştirilecek Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı ile Satış ve Pazarlama Eğitim Programı´nın lansmanında bir araya geldik. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Projemizin bölgede hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

"EĞİTİMLERLE GENÇLERİMİZİ İŞ HAYATINA HAZIRLAYIP, KADIN GİRİŞİMCİLERİN DE YETKİNLİKLERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak ise verilen eğitim programlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye´nin Turkcell´i olarak Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşlarımız ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için başlattığımız istihdam seferberliğimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Proje kapsamında başlattığımız Turkcell İstihdam Seferberliği ile bölgedeki bin 100 kişiyi istihdam etmeyi ve 7 binden fazla kişiye eğitim vermeyi planladığımızı paylaşmıştık. Bu kapsamda yeni eğitim programlarımızı proje partnerlerimizle Gaziantep´te başlatıyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı, Satış ve Pazarlama Gelişim Programı ile afet bölgesinde depremden etkilenmiş ve hâlâ bu bölgede yaşayan gençlerimize ve kadın girişimcilerimize Turkcell Akademi tarafından satış, iletişim, yazılım, siber güvenlik, e-ticaret gibi alanlarda eğitimler vereceğiz. Önümüzdeki dönemlerde, bu eğitim programlarını depremden etkilenen diğer illerde de düzenlemeyi planlıyoruz. Düzenlenecek eğitimlerle gençlerimizi iş hayatına hazırlarken, kadın girişimcilerin de yetkinliklerini artırmayı amaçlıyoruz."

PROGRAMLARIN İÇERİĞİ

Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı Programı üç ay sürecek. Yüz yüze ve online olarak karma bir şekilde gerçekleşecek program boyunca, afet bölgesindeki kadın katılımcılar `Kalite Yönetimi´, `Mobil Test Yönetimi´, `Çevik Test Yönetimi´, `Nefeste Akışta Kalmak´, `Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri´ gibi konularda eğitimler alacak; ayrıca uygulamalı projeler, birebir mülakat simülasyonu, kariyer danışmanlığı ile desteklenecek ve staj imkânı bulacaklar.

Satış Gelişim Programı´nda ise katılımcılar program boyunca yüz yüze ve online eğitimler ile desteklenecekler. Üç ay sürecek bu program için iki ayrı grup açılacak. Bir grupta depremden en çok etkilenen Nurdağı bölgesinden gençler, diğer grupta ise KAGİDEM´den katılacak kadın girişimciler eğitim alacak. Programda katılımcılara `Temel Satış Becerileri´, `E-Ticaret Dünyasında Satış´, `Dijital Dünya Değişen Müşteri´, `Mülakat Teknikleri´, `Etkili İletişim ve Empati´ gibi içeriklerde eğitimler verilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Olağanüstü Hâl Kanunu'na göre depremden etkilenen illerde -Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ- kendisi veya birinci dereceden yakını -anne, baba, kardeş- `afetzede´ olan gençler ve kadın girişimciler eğitim programına katılabiliyor. Adaylar, Turkcell´in internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

DHA-Eğitim - Türkiye-Gaziantep - DHA

2023-10-06 13:40:57