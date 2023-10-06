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        İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:10
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        İzmir'e şehit ateşi düştü (2)
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        ŞEHİTPOLİSİNCENAZESİ, İZMİR'E UĞURLANDI

        Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık'taki Üst bölgesine, dün akşam saatlerinde Tel Rıfat Kasabası kırsalından PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği roketli saldırı sonucu yaralanan Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek (49), kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polis Hüseyin Şimşek için öğle vakti Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni yapıldı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları törene katıldı. Bir çocuk babası şehit Hüseyin Şimşek'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi İzmir'e gönderildi.

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