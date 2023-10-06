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        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı

        GAZİANTEP'te, freni boşalan bir kamyon kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:50
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        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı
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        GAZİANTEP'te, freni boşalan bir kamyon kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

        VALİ ÇEBER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olay yerine gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Vali Çeber, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yarayandı. Yoll trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-10-06 17:44:55

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