Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı

GAZİANTEP'te, freni boşalan bir kamyon kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

VALİ ÇEBER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olay yerine gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Vali Çeber, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yarayandı. Yoll trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2023-10-06 17:44:55