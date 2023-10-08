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        6 kişinin öldüğü kazada, kamyon şoförü tutuklandı

        GAZİANTEP'te,freninin boşalmasıyla ışıklarda bekleyen 2 otomobil ile 1 kamyona çarparak 6 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına yol açan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:30
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        6 kişinin öldüğü kazada, kamyon şoförü tutuklandı
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        GAZİANTEP'te,freninin boşalmasıyla ışıklarda bekleyen 2 otomobil ile 1 kamyona çarparak 6 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına yol açan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tutuklandı.

        Cuma günü akşam saatlerinde, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarında Tahsin Ergin yönetimindeki kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bir otomobile çarpıp devrildikten sonra sürüklenerek bir başka otomobil ve Suriyelilerin bulunduğu minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan ve deprem nedeniyle gittikleri Nizip ilçesinden yeniden İslahiye ilçesine döndükleri öğrenilen Fikret Raşit (56) ile kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17), torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo (24) yaşamını yitirdi, aralarında kamyon şoförü Tahsin Ergin'in de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

        Kazada yaralandıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda, Nurdağı yönüne gittiğini ve rampadan indiği sırada freninin boşaldığını ve bir anda kamyonun kontrolünü kaybettiğini belirten Ergin, "Kamyonun herhangi bir arızası veya sorunu yoktu. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Rampadan indiğim sırada fren boşaldı ve kamyon kontrolümden çıktı. Ben korna çalarak araçları uyarıp kamyonun yönünü değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Bir arabaya çarparak devrildim, gerisini hatırlamıyorum. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenince kahroldum. Asla böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim, çok pişmanım" dedi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi hakimlikçe 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

        Öte yandan kazaya ilişkin savcılık soruşturmasının ise sürdüğü belirtildi.

         

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-10-08 12:27:00

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