Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Ayrıldığı sevgilisini öldürüp, annesini yaraladı; intihar etti

        GAZİANTEP´te,Erkan Dağcı (33), tartıştığı bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fulya Aslan´ı (31) tabancayla öldürüp, onun annesi Gülçin Gürkan´ı (54) yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrıldığı sevgilisini öldürüp, annesini yaraladı; intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP´te,Erkan Dağcı (33), tartıştığı bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fulya Aslan´ı (31) tabancayla öldürüp, onun annesi Gülçin Gürkan´ı (54) yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

        Olay, sabah erken saatlerde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi 2 çocuk annesi Fulya Aslan ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından Erkan Dağcı, annesi Gülçin Gürkan ile birlikte yaşayan Fulya Aslan'ın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Dağcı, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp önce anne Gülçin Gürkan'a ateş etti. Gürken omzundan yaralanırken, Dağcı, Aslan'ı başından vurup, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fulya Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan Gülçin Gürkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağcı ve Aslan'ın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-10-08 13:00:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Kritik açıklama: Koronavirüs kolesterol plaklarını provoke ediyor!
        Kritik açıklama: Koronavirüs kolesterol plaklarını provoke ediyor!
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        6 kişinin öldüğü kazada, kamyon şoförü tutuklandı
        6 kişinin öldüğü kazada, kamyon şoförü tutuklandı
        Gaziantep'te tabancayla kız arkadaşını öldürüp annesini yaralayan zanlı int...
        Gaziantep'te tabancayla kız arkadaşını öldürüp annesini yaralayan zanlı int...
        Gaziantep FK'nin iyi gidişatı 2 hafta sürdü
        Gaziantep FK'nin iyi gidişatı 2 hafta sürdü
        Gaziantep'te kazada ölen 6 Suriyeli yan yana toprağa verildi (2)
        Gaziantep'te kazada ölen 6 Suriyeli yan yana toprağa verildi (2)
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan...
        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağ...
        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağ...