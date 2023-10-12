Gaziantep'te otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü, 1 yaralı GAZİANTEP'te,otomobil ile ATV aracının çarpıştığı kazada Hüseyin Akın (14) ve Kerem Gündoğan (14) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'te,otomobil ile ATV aracının çarpıştığı kazada Hüseyin Akın (14) ve Kerem Gündoğan (14) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Akın ve Kerem Gündoğan'ın üzerinde yolculuk yaptığı 27 MST 04 plakalı ATV'ye, karşı yönden gelen Volkan Kılınçoğlu (46) yönetimindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ATV devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ATV'de bulunan Hüseyin Akın, Kerim Gündoğan ve otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün tedavisi devam ederken, kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.