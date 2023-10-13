Gaziantep'te ağır hasarlı 4 katlı okul, yıkım sırasında çöktü

GAZIANTEP'inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 4 katlı okul binası, yıkım sırasında kısmen çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ağır hasar gördü. Okul için yıkım kararı verildi. Okulda, bu sabah iş makineleri ile yıkım çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar sırasında binanın bir bölümü aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı. Binanın çökmesi ile etrafı saran toz bulutu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.