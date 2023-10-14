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        Çekicinin taşıdığı vinç, köprü altında sıkıştı

        GAZİANTEP´in Nurdağı İlçesinde, çekiciye yüklü vinç köprü altında sıkıştı. Ulaşımın durduğu köprüde çekicinin lastiklerinin indirilerek ilerlemesi sağlanarak trafiğin normale dönmesi sağlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:40
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        Çekicinin taşıdığı vinç, köprü altında sıkıştı
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        GAZİANTEP´in Nurdağı İlçesinde, çekiciye yüklü vinç köprü altında sıkıştı. Ulaşımın durduğu köprüde çekicinin lastiklerinin indirilerek ilerlemesi sağlanarak trafiğin normale dönmesi sağlandı.

        Olay, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş güzergahına ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde vinç olarak adlandırılan iş makinesi taşıyan 63 ADC 345  plakalı çekici, altından geçtiği köprüde sıkıştı. Hareket edemeyen çekicinin sıkışmasının ardından bölgede trafik zorunlu olarak durdu. Uzun süre sıkıştığı yerden çıkarılmayan çekici, uzun süren uğraşın ardından hem çekicinin hem de üzerinde bulunan vinç lastiklerinin havasının indirilmesiyle ilerlemesi sağlandı. Bir saat süren çalışma sonrası çekicinin ilerlemesiyle, bölgede trafik akışı normale döndü.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir ÇELİK

        2023-10-14 13:39:00

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