Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin K. (35), yaralandı.
GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin K. (35), yaralandı.
Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.