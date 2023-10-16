Skuterli Ezgi'nin öldüğü kazanın davasında kamera görüntülerinin temini bekleniyor GAZİANTEP'te,skuterdeki lise öğrencilerine çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, Şimal Toprak'ın da yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.´nin yargılandığı dava, olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin temini ve oluşturulacak olan raporun Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na sevk edilmesi için ertelendi.

GAZİANTEP'te,skuterdeki lise öğrencilerine çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, Şimal Toprak'ın da yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.´nin yargılandığı dava, olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin temini ve oluşturulacak olan raporun Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na sevk edilmesi için ertelendi.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan 2022'de lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın, evlerine gitmek için birlikte bindiği skutere, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan öğrencilerden Ezgi Alya Yiğit, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Sorgusunda skuterdeki öğrencilerin kendisine çarptığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nizip Ticaret Borsası Başkan İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S., 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra, bilirkişi raporunun çıkmasıyla birlikte, ailesinin avukatının itirazı üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Osman S. Hakkında, 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın 18 yaşından küçük olduğu, bu nedenle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği de vurgulandı.

EZGİ'DE AĞIR İHMAL VE İHLAL BULUNMUŞTU

İddianamenin kaza tespit tutanağında; sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken; hayatını kaybeden skuter sürücüsü Ezgi'nin ise, 'trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin, bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu olduğu değerlendirildi.

İddianamedeki bilirkişi raporunda ayrıca; Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunularak, otomobil sürücüsünün kazada ihlal ve ihmali olduğu, skuter sürücüsünün ise ağır ihmal ve ihlalde bulunduğu kaydedildi. İddianamede soruşturmanın tamamlandığı ve sanık Osman S.'nin 'taksirle Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına' sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

'KALDIRIMDAN YARIM MERTE UZAKTA SKUTER SÜRÜYORDU'

Gaziantep 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6´ncı duruşmasına Ezgi'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Kazanın görgü tanığı Mehmet Yaşar Karabağ, Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın dershaneden arkadaşları olduğunu ve kaza anında arkadaşlarının skuter ile kaldırıma yarım metre mesafeden yol kenarından giderken otomobilin çarptığını söyledi. Osman S.'nin kullandığı otomobilin minimum 70-80 kilometre hızla skutere önden vurduğunu söyleyen Karabağ, "Kazayı gördüm, dershaneden yemek için çıkmıştık. Ezgi Yigit'i de tanıyorum. Ezgi ve Şimal dershaneden arkadaşımdı. Yanımızdaki arkadaşım bir skuter almaya gitti. Ezgi ve Şimal de parkın içinde skuterimize bindiler. Sonra parkın dışına çıktılar, ben parkın içine girmelerini söyledim. 'Alt girişten dönüp geliyoruz' dediler. Daha sonra yola çıktılar. Kaldırımdan uzaklaşmadılar. Kaldırım ile skuter arasında yarım metre bir mesafe vardı. Araç çok hızlı bir şekilde gelip Ezgi'ye çarptı. Ben de araç kullanan biriyim ve aracın hızı en az 70-80 kilometre civarındaydı. Kaldırıma en fazla 50 santim bir mesafe vardı. Kazayı baştan sona kadar gördüm" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERİN BULUNMASI İÇİN İHTAR ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Mahkemede söz alan Yiğit ailesinin avukatı Ahmet Ergin Sözen, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunamadığını ifade ederek, iş yerleri güvenlik kamera görüntülerinin yeniden kurtarılması için mahkeme tarafından ihtar çekilmesi talebinde bulundu. Mahkemenin sadece bilirkişi raporlarıyla karar vermesinin sağlıklı olmadığını ve kararın Türkiye'de emsal teşkil edebilmesi için kamera görüntülerinin bulunması gerektiğini söyleyen Ergin, "HTS kayıtları yok, ambulans aranmamış. Emniyetten dosyamıza 5 cevap gelmiş. Emniyetin teknik olarak çalışma yapması lazım. Olayın olduğu günden beri emniyet teknik sorunu çözemedi ve olay yerinde hiçbir kamera kaydına ulaşamadı. Biz bu durumdan şüphe duyuyoruz. Dosyada ihmaller olduğunu düşünüyoruz. Dosyaya gerekli işlem yapılmadığı için de suç duyurusunda bulunacağız. Burada verilecek karar sosyolojik bir sonuç oluşturacak ve bu tür olaylar için de emsal teşkil edecek. Aileler çocuklarına ehliyetsiz araç kullandırmasın. Veri kurtarma işlemlerinin yapılması için emniyete ihtar çekilmesini istiyoruz. Olay anı güvenlik görüntülerinin çıkarılması olayı aydınlatacak. Olay yerinde kameraların hard disklerine el konulup kayıtların kurtarılmasını talep ediyoruz. Yine kamera görüntülerine ulaşılamadı. Yine sonuç çıkmadığına yönelik basit açıklamalar yapıldı. Olay yerine ait tüm dükkanların, ikametlerin, bu görüntülere sahip olup olmadıklarının, MOBESE görüntülerinin araştırılmasını istiyoruz. Bu araştırmanın da siber tarafından, teknik olarak yapılmasını bekliyoruz. Veri kurtarma uzmanlarına, mahkeme kararıyla, kayıt cihazlarının gönderilmesini talep ediyoruz. Bu da karşılanmayan taleplerimizden birisi. Hukuki haklarımızı kullanıp bu verilere ulaşılamadığı için suç duyurumuzda bulunacağız'' dedi.

'ELİNDE GÖRÜNTÜ OLANLAR BİZE ULAŞSIN'

Ahmet Ergin Sözen, görüntülerin dosyayı aydınlatacağını anlatarak, elinde görüntü olan kişilerin kendilerine ulaşmasını istedi. Bilirkişi raporuna müdahale edildiğini düşündüklerini söyleyen Sözen, ''Bilirkişi raporlarını talep ettik ve 3 bilirkişi raporu da müdahale edilmişçesine birbirinin aynısı. Herhangi bir tanık ifadesi Ezgi'nin sağına soluna bakmadığını söylemediği halde, bilirkişi raporlarında sağına soluna bakmadığı araca yol vermediği gerekçesiyle Ezgi'yi asli kusurlu gösteriyorlar. Olay kaldırımın kenarında gerçekleşiyor. Skuter bir araç olarak gösteriliyorsa; araca arkadan çarpmak da bir suçtur. Görüntü olmadığı için bu durum dosyayı olumsuz etkiliyor. Bilirkişilere de bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Lütfen elinde kaza anını gösteren bir görüntü olan vatandaşımız varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar'' ifadelerini kullandı.

'NASIL OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ'

Ezgi'nin ablası Elif Yiğit de caddede çok sayıda iş yeri olmasına rağmen hiçbirinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşamadıklarını ve olayı en net çözümleyecek olan şeyin güvenlik kamera görüntüleri olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kardeşimin otopsi raporu, 'şiddetli çarpma' olarak geçiyor. Bilirkişi talep ettik. Birileri korunmaya çalışır şekilde cevap alınıyor. Ezginin 7 metre fırladığı gerçeği var. Aracın nerde olduğu, kardeşimin ayakkabıları, kan izleri gibi tüm görüntüler, cep telefonu görüntülerimde mevcut. Ezginin sağına soluna bakmadığı ileri sürülüyor. Kardeşim gerçekten yola mı fırladı? Yoksa kardeşime gelip araç direk çarptı mı? Biz de bunu bilmek istiyoruz. Görüntüler yok. Mobese görüntülerinin gelemeyeceği söylendi. Neden o günün mobese görüntüleri yok. Olay yerinde onlarca kamera var, görüntü bulunamıyor."

Mahkeme heyeti, olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin temini ve oluşturulacak raporun Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na sevk edilmesi için duruşmayı 29 Ocak 2024'e erteledi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-10-16 14:46:26