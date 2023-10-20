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        Gaziantep'te TIR'da 121 kilo skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP'tedurdurulan TIR'da yapılan aramada, 121 kilo skunk ele geçirildi; gözaltına alınan şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:15
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        Gaziantep'te TIR'da 121 kilo skunk ele geçirildi
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        GAZİANTEP'tedurdurulan TIR'da yapılan aramada, 121 kilo skunk ele geçirildi; gözaltına alınan şoför tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilip, durdurulan TIR'da, eğitimli köpek ile arama yapıldı. 6 valiz içerisinde 121 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan TIR şoförünü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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