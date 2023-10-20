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        Yolcu minibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı: 5 ölü, 17 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:50
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        Yolcu minibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı: 5 ölü, 17 yaralı (2)
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        VALİAÇIKLADI;YARALI SAYISI 17

        Şanlıurfa´nın Birecik ilçesinde, yolcu minibüsünün yol kenarında park halinde bulunan Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, yaralanan 17 kişinin ise tedavisi sürüyor.

        Ayrıca, minibüs sürücüsü Necati D. ile kamyon sürücüsü Çetin K. ve Karayolları'nda görevli Mahmut Ö., gözaltına alındı.

        VALİ ÇEBER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Vali Çeber mesajında, "TAG yolunda saat 14:20´de bir yolcu minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız vefat etti. 17 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız Nizip ve Birecik ilçesindeki hastanelere nakil edildi. Otoyol da tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, 2 saat boyunca trafiğe kapalı olan yol, tekrar açıldı.

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