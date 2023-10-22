Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GAZİANTEP'TE FRENİ BOŞALAN TANKERİN MİNİBÜS VE 2 İŞ MAKİNESİNE ÇARPMASIYLA YANGIN ÇIKTI: 3 ÖLÜ, 11 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 04:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 04:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAZİANTEP'TE FRENİ BOŞALAN TANKERİN MİNİBÜS VE 2 İŞ MAKİNESİNE ÇARPMASIYLA YANGIN ÇIKTI: 3 ÖLÜ, 11 YARALI
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te,Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda freni boşalan tanker; minibüs, kepçe ve asfaltlama aracına çarptı. Tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüsün alev aldığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, gece yarısı TAG Otoyolu Narlı mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tanker, freninin boşalması sonucu Narlı Kavşağı yakınlarında, yol yapım çalışmasının yapıldığı alanda önünde ilerleyen minibüse, ardından da kepçe ve asfaltlama aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı. Kazayı görenlerini ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan araçlara müdahalede edilirken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş´taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga gönderildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Yenilmez Cimbom!
        Yenilmez Cimbom!
        Türk Kızılayı devrede
        Türk Kızılayı devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        İsrail-Hamas çatışmasında 16. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 16. gün
        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te freni boşalan tankerin minibüs ve 2 iş makinesine çarpmasıyla...
        Gaziantep'te freni boşalan tankerin minibüs ve 2 iş makinesine çarpmasıyla...
        TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
        TAG Otoyolu'nda tır 3 araca çarptı, 3 kişi öldü
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazesi, memleketleri Diyarbakır'a gö...
        Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazesi, memleketleri Diyarbakır'a gö...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig