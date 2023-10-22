Bakan Bolat: Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz

TİCARETBakanıÖmer Bolat, Türkiye´nin 2053 yılında dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası´nın ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO´ların katıldığı HORASIS Global Toplantısı´na katıldı. Toplantıya Bakan Bolat´ın yanı sıra HORASIS Başkanı Frank-Jürgen Richter, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, STK başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı.

`6 ŞUBAT DEPREMİ 104 MİLYAR DOLAR EKONOMİK KAYIP GETİRDİ´

Bolat, sözlerine İsrail´in Gazze´ye yönelik uyguladığı saldırıları kınayarak başladı. İsrail´in saldırılarına tepki gösterilmesi gerektiğini ve vicdan sahibi olunması gerektiğini belirten Bolat, 6 Şubat depreminde Türkiye´nin büyük yara aldığını ve toplamda 11 ildeki yıkımın ekonomik maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu söyledi. 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirten Bolat, "Çok büyük bir yıkım oldu. 104 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp yaşadık. Bu şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve eskisinden daha güzel, daha kaliteli, daha yaşanabilir, daha müreffeh hale getirmek boynumuzun borcudur. Hükümetimiz, tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlik ve beraberlik içinde deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyor" dedi.

Bolat, Türkiye´nin 2053 yılında dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmeyi ve yine satın alma paritesinde dünyada ilk 5´e yerleşmeyi hedeflediğini söyledi. Markalaşmayı da desteklediklerini, dünyanın en önemli 5 markası arasında girmenin hedeflendiğini kaydeden Bolat, "Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli yüz markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz. Diğer taraftan 2053 yılında küresel ekonomiden aldığınız payın da yüzde 2'nin üzerine çıkması ve hizmet ticaretini de dahil ettiğimizde bu oranın daha da yükselmesi hedeflerimiz arasındadır"diye konuştu.

`SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNEMSİYORUZ´

Sürdürülebilir hedeflerin önemine değinen Bolat, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler nezdinde 2015 tüm üye devletlerin kabul ettiği 17 adet sürdürülebilirlik hedefini çok değerli buluyoruz ve 2030 yılına kadarki hedefleri yakalamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası ekonomik ve siyasi karar mekanizmalarının daha adil ve çorak çok taraflılık esasında olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ve uluslararası platformlarda ifade ettiği gibi dünyanın beşten büyük olduğu ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu tezini ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği tarafından başlatılan yeşil mutabakat süreci kapsamında biz de Türkiye olarak kendi yol haritamızı oluşturduk. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda 2020 yılında yeşil mutabakat eylem planı yayınlandı. Bu eylem planı ile ekonomi temelli üretimde, ticarette sarımda, lojistikte, finansta ve pek çok alanda yeşil dönüşümü hedefleyen bir sisteme geçişi hedefliyoruz"