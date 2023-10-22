Bakan Bolat: Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz (2)

`GAZZE´NİNULUSLARARASIKORUMA ALTINA ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programlarına Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı´nda devam etti. Partililerle bir araya gelen Bolat, İsrail´in saldırılarına yönelik "Gazze'nin yüzde 30'u maalesef yıkıldı artık bütün dünyanın bu gerçeği görüp Gazze'nin mutlaka uluslararası koruma altına alınıp korunması da büyük önem taşıyor" dedi.

Bakan Bolat, Gazze´nin yüzde 30´unun vurulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanlıkların Filistin´de akan kanı durdurmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Bolat, "Filistin'deki mezalimi görüyorsunuz. Orada masum insanlar ve şehirler Gazze'de İsrail ordusu tarafından hedef gözetmeksizin bombalanıyor. Gazze'nin yüzde 30'u maalesef yıkıldı artık, bütün dünyanın bu gerçeği görüp Gazze'nin mutlaka uluslararası koruma altına alınıp korunması da büyük önem taşıyor. Burada Türkiye ve İslam ülkelerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Cumhurbaşkanımız gece gündüz Gazze'deki sivillerin ve şehrin korunması noktasında ve akan kanın durması noktasında Dışişleri Bakanımızla büyük gayret sarf ediyor. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir askeri gücünüz, güçlü bir siyasi yönetiminiz olursa dünyada sözünüz dinleniyor arkadaşlar. Bugün Türkiye dünyada lideriyle, yönetimiyle sözü dinlenen, etkili, güçlü, saygın bir ülke konumuna ulaştı. Bugüne kadar 21 yıldan bu yana buna emek veren bütün teşkilatlarımızda ve çalışmış bütün AK Partili kadrolardan Allah razı olsun diyoruz" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-10-22 15:34:09