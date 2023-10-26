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        Gaziantep'te ağır hasarlı 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'teağırhasarlı 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansırken, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:15
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        Gaziantep'te ağır hasarlı 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'teağırhasarlı 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansırken, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşatılan Fidanlık Mahallesi'ndeki 5 katlı Demiral Apartmanı kontrollü yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü, son anda aracından inerek kurtuldu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bir ev hasar gördü. Evi hasar gören Metin Calman, "Bina ağır hasarlıydı. Yıkım sırasında 'Ayakları, biraz zayıflatalım' dediler. Üçüncü ayağa geçmeden bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Ölü yaralı yok. Evimizde hasar var. Göçen bina, evimizin üzerine geldi. Korku oldu, binamızın biraz hasarı var" dedi.

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