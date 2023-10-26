Briket yüklü traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Alper K. (18), yaralandı.
GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Alper K. (18), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Alper K. yönetimindeki 27 AOA 273 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Hamza B. (47) yönetimindeki 46 GP 400 plakalı briket yüklü traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Alper K., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK
2023-10-26 16:16:48