Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Briket yüklü traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Alper K. (18), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Briket yüklü traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Alper K. (18), yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Alper K. yönetimindeki 27 AOA 273 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Hamza B. (47) yönetimindeki 46 GP 400 plakalı briket yüklü traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Alper K., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK

        2023-10-26 16:16:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ağır hasarlı 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep'te ağır hasarlı 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın iş makinesi üzerine devrilmesi kamerada
        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın iş makinesi üzerine devrilmesi kamerada
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Meslek lisesindeki kız öğrenciler yoğurt mesaisinde
        Meslek lisesindeki kız öğrenciler yoğurt mesaisinde
        Gaziantep'te İsrail'e tepkiler sürüyor
        Gaziantep'te İsrail'e tepkiler sürüyor
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü