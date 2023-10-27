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        Gaziantep merkezli DAEŞ operasyonunda 4 tutuklama

        GAZİANTEPmerkezli4 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:35
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        Gaziantep merkezli DAEŞ operasyonunda 4 tutuklama
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        GAZİANTEPmerkezli4 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'e yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda Gaziantep merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 bin 601 dolar, 210 euro, 11 bin 450 TL ve çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyal ele geçirildi. 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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