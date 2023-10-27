Denis Dragus: Beşiktaş karşılaşmasından elimiz boş dönmek istemiyoruz Gaziantep FK'nın forvet oyuncusu Denis Dragus, "Beşiktaş maçı herkesin bildiği gibi gerçekten bizim için zor bir maç olacak. Biz oraya gidip de elimiz boş dönmek istemiyoruz. Kesinlikle oradan en az 1 puanla Gaziantep'e geri dönmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep FK'nın forvet oyuncusu Denis Dragus, "Beşiktaş maçı herkesin bildiği gibi gerçekten bizim için zor bir maç olacak. Biz oraya gidip de elimiz boş dönmek istemiyoruz. Kesinlikle oradan en az 1 puanla Gaziantep'e geri dönmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 30 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Rumen futbolcu, Gaziantep FK´da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve hedeflerinin Beşiktaş karşılaşmasından galibiyetle dönmek olduğunu söyledi. Karşılaşmanın zorlu olacağına dikkat çeken Dragus, hedeflerinin ise en az 1 puan alarak Gaziantep´e dönmek olduğunu belirtti.

"TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gaziantep FK'da olmaktan mutlu olduğunu ve teknik adam Sumudica ile çalışmanın birleştirici güç olduğunu söyleyen Dragus, "İlk geldiğim günden beri burada çok mutluyum. Taraftar, yönetim, çalışanlar ve buradaki herkes bana kendi evimdeymiş gibi hissettirdi. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Hocamız burada takım ruhunu ortaya çıkardı ve bizim için birleştirici bir güç oldu. Beni de buraya getirdiği için gerçekten çok mutluyum. O yüzden ona geri ödemem gereken bazı şeyler var. Onları da sahada verebilirsem çok mutlu olurum" diye konuştu.

"EN AZ 1 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Dragus, Beşiktaş maçının zorlu bir karşılaşma olacağını ve puansız dönmek istemediklerini söyledi.

Hedeflerinin en az 1 puanla Gaziantep´e dönmek olduğunu söyleyen Dragus, "Beşiktaş maçı herkesin bildiği gibi gerçekten bizim için zor bir maç olacak. Biz oraya gidip de elimiz boş dönmek istemiyoruz. Kesinlikle oradan en az 1 puanla Gaziantep'e geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMA ATACAĞIM GOLLERLE DESTEK OLMAK İSTİYORUM"

Takıma en büyük desteğini çok sayıda gol atmakla sağlayabileceğini söyleyen forvet oyuncusu, "Gol hedefim ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Atabildiğim kadar gol atmak yapabildiğim kadar asist yapmak istiyorum. Sezon sonuna kadar her anlamda takıma katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dragus'un açıklamaları

-Isınma hareketlerinden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-10-27 11:38:33