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        Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü

        GAZİANTEP'tepara meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan Serdar Kılınç (33), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:30
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        Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
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        GAZİANTEP'tepara meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan Serdar Kılınç (33), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Kılınç ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kılınç, av tüfeği ile vuruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Serdar Kılınç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Evli ve 1 çocuk babası olan Kılınç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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