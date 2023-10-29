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        Atatürk'ü gördüğü günü anlattı

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde yaşayan Nesibe Kaya (96), Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini anlatarak, ''Atatürk geldi dediler. Koşarak gittik. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:25
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        Atatürk'ü gördüğü günü anlattı
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde yaşayan Nesibe Kaya (96), Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini anlatarak, ''Atatürk geldi dediler. Koşarak gittik. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar'' dedi.

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen, şimdilerde Gaziantep´in İslahiye ilçesinin Göltepe Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk annesi Kaya, kendisi 10 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü unutamadığını söyledi. Atatürk´ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini ifade eden Nesibe Kaya, o gün koşarak gara gittiklerini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

        ''O zamanlar 8-10 yaşındaydım. Atatürk Bahçe'ye geldi dediler. Koşarak gittik. Tren istasyonunda sandalyeler dizilmiş oturuyorlardı. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar. Atatürk oturduğu yerde oynayanları izledi. Daha sonra trene binip gittiğini hatırlıyorum. Çocuklar beni İstanbul'a götürdüklerinde, Atatürk´ün okuduğu okulu gösterdiler. Kızım Sevim cep telefonunda Atatürk'ün fotoğrafını gösterince duygulanarak gördüğüm buydu. Atatürk'ü gördüğüm anı unutamam.''

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK

        2023-10-29 09:20:43

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