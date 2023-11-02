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        Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP´te,iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1´ağır, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:10
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        Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP´te,iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1´ağır, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı´nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 MB 7177 plakalı otomobille karşı yönden gelen 27 AJU 758 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suriye uyruklu Zeynep Hasan (32) ile Ahmet Kılıç´ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Dila Aslan (28), İbrahim Kuzucu (33) ve Yunus Kaya (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dila Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Zeynep Hasan ile Ahmet Kılıç´ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-11-02 12:07:17

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