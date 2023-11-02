Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hadil, öldü
GAZİANTEP'te, yolunkarşısına geçerken otomobil çarpan Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye (13), hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'te, yolunkarşısına geçerken otomobil çarpan Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye (13), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hadil Zübeydiye, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hadil Zübeydiye'nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.