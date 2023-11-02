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        Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:30
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        Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0
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        STAT:GaziantepKalyon

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan

        GAZİANTEP FK: Batuhan Şen- Ömürcan, Ertuğrul, Arda (Dk.46 Ulaş), M'Bakata, Jevtovic (Dk.46 Dragus), Janio Bikel, Stankovski (Dk.46 Maxim), Mirza Cihan (Dk.46 Riascos), Markovic (Dk,46 Ogün Özçicek), İlker 

        EFELER 09 SPOR: Melih Enes- Cüneyt, Köksal, Enver, Soner (Dk.46 Berkan), Ömer (Dk.79 Enescan), Polat (Dk.67 Hakan Can), Alihan, Eren (Dk.59 Şaban), Atakan (Dk.59 Furkan), Tayyip Mevlüt

        GOLLER: Dk.5 Markovic, Dk.45 İlker, Dk.58 Dragus, Dk.77 Riascos (GAZİANTEP FK)

        SARI KART: Ertuğrul (GAZİANTEP FK )

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        5'inci dakikada İlker'in ceza alanında rakibi tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Markoviç, topu ağlara yolladı: 1-0.

        45'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Ömürcan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen İlker'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0

        58'inci dakikada Maxim´in köşe vuruşundan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı: 3-0.

        77'nci dakikada Ömür Can´ın pasıyla ceza alanında buluşan Riascos´un plase vuruşu filelerle buluştu: 4-0.

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-11-02 17:26:17

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