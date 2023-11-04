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        Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

        GAZİANTEP´inİslahiye ilçesinde, öğretmen Faruk Şahin (49), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:15
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        Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
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        GAZİANTEP´inİslahiye ilçesinde, öğretmen Faruk Şahin (49), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Fatih Sultan Mehmet Lisesi müdür yardımcısı olan Faruk Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşadığı evin yıkılması üzerine eşi ve 3 çocuğunu Gaziantep'e gönderdi. Şahin, tekrar geldiği İslahiye'nin Beyler Mahallesi´nde kurulan Murat Sural Konteyner Kenti´nde yalnız yaşamaya başladı. Aynı zamanda konteyner kentte yaşam alanı sorumlusu olan Faruk Şahin'e yakınları sabah saatlerinde telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine konteyner kente giden yakınları, Şahin'i yalnız yaşadığı konteynerde hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öğretmen Faruk Şahin'in öldüğü belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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