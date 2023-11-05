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        Aracında 14 kilo 950 gram uyuşturucu ile yakalanan sürücü tutuklandı

        GAZİANTEP'te polisinşüphe üzerine durdurduğu araçta 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:05
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        Aracında 14 kilo 950 gram uyuşturucu ile yakalanan sürücü tutuklandı
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        GAZİANTEP'te polisinşüphe üzerine durdurduğu araçta 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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