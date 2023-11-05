Aracında 14 kilo 950 gram uyuşturucu ile yakalanan sürücü tutuklandı

GAZİANTEP'te polisinşüphe üzerine durdurduğu araçta 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

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