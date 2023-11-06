Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası projesi, deprem bölgesindeki illerimizden başlayacak AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik bir projemiz vardı. Pilot proje olarak da deprem bölgesindeki illerimizden başlayacağız. Nurdağı'ndaki kardeşlerimiz, gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalananlar olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız" dedi.

AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik bir projemiz vardı. Pilot proje olarak da deprem bölgesindeki illerimizden başlayacağız. Nurdağı'ndaki kardeşlerimiz, gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalananlar olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız" dedi.

Bakan Özdemir Göktaş, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle yapılan Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt'un da katıldığı törende konuşan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçtiğini ve bu süre içerisinde sürekli olarak bölgede çalıştıklarını söyledi. Deprem felaketinin acısını ilk günden itibaren derinden hissettiklerini belirten Göktaş, "Durmadan, yorulmadan bölge için çalışmaya devam ettik. Devletimiz var gücüyle, tüm gücüyle Cumhurbaşkanı'mız ve tüm bakanlarımız buraları boş bırakmadı. Bu süre zarfında sosyal yardımlarımız, sosyal desteklerimiz olmak üzere her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi. Depremin ardından Gaziantep'te bakanlığa bağlı 364 personelin aktif şekilde görev aldığını dile getiren Göktaş, TOKİ'nin de yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak depremden etkilenen vatandaşlara 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduklarını kaydetti.

'HER AN SAHADAYIZ'

Nurdağı'nın da depremden en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğini vurgulayan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamayı kendimize görev bildik. Sizlere daha nitelikli hizmet sunmak için sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini önemsiyoruz. Bu süreçte bakanlığımız personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın yaklaşık 2 bin personeliyle de omuz omuza çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfı'mız AÇEV'in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. AÇEV, 6 Şubat'tan bu yana bölgeye acil insani yardım ve psikososyal destek başta olmak üzere birçok hizmet sundu. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele, gönül gönüle işler yaptıkça da vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi görüyoruz. Nitekim bu örnek, bunun bir tanesi. El birliğiyle yaralarımızı sararken; bakanlık olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların annelerini fiziksel ve psikososyal destekleyebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Anne ve çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve öz güveni yüksek bireyler olarak toplumumuzda yer almaları için her geçen gün hizmetlerimizi yeniliyor, faaliyetlerimizi artırıyoruz" diye konuştu.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN TEKNİK EKİP

Filistinli çocuklar için de teknik bir ekibi oluşturulduğunu kaydeden Göktaş, "Sadece ülkemizde değil; dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta. Bu vesileyle yüzyılın en acı, en kanlı soykırımına maruz kalan Gazzeli çocukları da unutmuyoruz. Her zaman onların yanında yer almaya hazır olduğumuzu, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin öncülüğünde ve himayelerinde Gazze'de yaralanan, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ulaşma, onlara geçici barınma imkanı olarak himaye etme yönünde bir talebimiz oldu. Bu konuda da teknik ekibimiz oluştu. Filistinli mevkidaşım ile beraber inşallah bu konuda da yapacağımız çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. O çocuklar da bizler için kıymetli" dedi.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI PROJESİ

Aile ve Gençlik Bankası projesinde depremden etkilenen illerin 'pilot bölge' olacağını ifade eden Göktaş, "Aile kavramına yönelik çalışmalarımızı da burada söylemek istiyorum. Çünkü deprem bölgesini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun müjdesini verdik. Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik bir projemiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim dönemindeki vaadiydi. O projeyi hayata geçiriyoruz. Pilot proje olarak da deprem bölgesindeki illerimizden başlayacağız. Nurdağı'ndaki kardeşlerimiz, gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalananlar olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da büyük önem verdiği Aile ve Gençlik Bankamız, Meclis'e gönderildi. İnşallah yakın zamanda hayata geçirip, buradaki gençlerimizin faydalanmasını sağlayacağız. Böylelikle de aile kurumunu tamamen yerli imkanlarla güçlendirmiş olacağız" diye konuştu. Göktaş ile protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra merkezi dolaşıp inceleyerek, çocuklarla ilgilendi.