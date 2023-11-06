Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası projesi, deprem bölgesindeki illerimizden başlayacak (2)

'HERGÜNSAHADAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek Vali Kemal Çeber'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bakan Göktaş daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Göktaş, deprem bölgesinde çalışmalarının ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "6 Şubat depremini geride bırakmıyoruz. Her gün bizler sahadayız ve oranın iyileştirilmesi için hakikaten her bir teşkilat mensubunun çalıştığı gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de gece gündüz çalışıyoruz. Buranın iyileşmesi için ve kadınlarımızın, çocuklarımızın iyi hallerini korumaları ve güçlenmesi için de var gücümüzle sahadayız. Hiç kimseyi geride bırakmama anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait Aile Akademisi ve Engelsiz Yaşam Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni de ziyaret etti.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-11-06 17:52:33