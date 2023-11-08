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        Başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

        GAZİANTEP'te,evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul Fırat Gökalp (6), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:50
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        Başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        GAZİANTEP'te,evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul Fırat Gökalp (6), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 29 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı. Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen Tuğrul Fırat Gökalp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tuğrul Fırat Gökalp, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Tuğrul Fırat Gökalp'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Bu arada, polis ekipleri Tuğrul Fırat Gökalp´in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-11-08 12:48:59

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