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        Gaziantep´te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

        GAZİANTEP'tehafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 3´ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 01:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:50
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        Gaziantep´te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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        GAZİANTEP'tehafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 3´ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemediği 52 ADE 596 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 37ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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