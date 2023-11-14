Gaziantep´te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

GAZİANTEP'tehafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 3´ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemediği 52 ADE 596 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 37ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.