Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde ŞahinbeyBelediyesporAmpute Futbol Takımı ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Şahinbey Ampute Futbol Kulübü Başkanı Cuma Güzel ve futbolcular ile teknik heyet, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederken, kupayı kazanan takıma konuşma yapan Tahmazoğlu; "Türk milli takımının omurgasını Şahinbey Belediyesi Ampute Takımı oluşturuyor" diyerek takımı kutladı.

ŞahinbeyBelediyesporAmpute Futbol Takımı ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Şahinbey Ampute Futbol Kulübü Başkanı Cuma Güzel ve futbolcular ile teknik heyet, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederken, kupayı kazanan takıma konuşma yapan Tahmazoğlu; "Türk milli takımının omurgasını Şahinbey Belediyesi Ampute Takımı oluşturuyor" diyerek takımı kutladı.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen organizasyonun finali, Francisco Munoz Perez Belediye Stadı'nda yapıldı. Wisla Krakow'un 2-0 öne geçtiği maçı, Şahinbey Belediyespor 3-2 önde tamamlayarak ikinci defa Avrupa Şampiyonlar Lig'i kupasını kazandı. Gece geç saatlerde yurda dönen Ampute Futbol Kulübü oyuncuları Başkanı Cuma Güzel ile birlikte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti.

'KUPAYI GETİRECEĞİMİZE SÖZ VERMİŞTİK'

Kulüp Başkanı Cuma Güzel, İspanya'da zorlu bir karşılaşma yaşadıklarını ancak sahaya şampiyonluk inancı ile çıktıklarını söyledi. İkinci defa şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Güzel, "İspanya'daki bu karşılaşma zorlu karşılaşmalardan biriydi. Çünkü 8 takım 2 guruptan oluşan A ve B gurubuydu. Biz B gurubundaydık. 3 takımla karşılaştık. Sonra A gurubunun 2'ncisi olan İtalya ile karşılaştık. 2- 0 mağlup durumdayken 3-2 olması çok zordu ama bunu başardık. Biz inanmıştık. Maça çıkmadan önce de Mehmet Tahmazoğlu başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Kupayı getireceğimize söz vermiştik. Ampute'nin amiral gemisi Şahinbey Belediyesidir. Tüm desteklerimiz takımımızın yanında" diye konuştu.

Takımın verilen desteklerle her geçen gün yeni zaferlere imza attığını söyleyen Ampute Futbol Kulüp Antrenörü Fatih Karakuş, "Zor bir maçtı. Oyuncularımıza bire bir söyledik inandığımızı. Türkiye için burada olduğumuzu belirttik. Ben kendimden emindim oyuncularımız da öyle. Maçı 3-0 galip tamamladık. Galip geleceğimizden emindik. Başkanımız 13 yıldır belediye olarak bizlerden desteklerini hiç eksik etmedi" dedi.

'ŞAHİNBEY BELEDİYESİ AMPUTE TAKIMI TÜRK MİLLİ TAKIMININ OMURGASINI OLUŞTURUYOR'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli sporculardan oluşan takımın sahalarda gösterdiği başarının Gaziantep ve Türkiye'yi gururlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin bu alanda da kendisini dünyada ispatlamış olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, "Takımımız bugüne kadar 4 defa Türkiye kupasını kazandı. 3 defa Türkiye Süper Lig şampiyonu oldu. 2 defa Avrupa Şampiyonlar Lig'i şampiyonluğunu kazandı. Takımımız başarılarına başarı katıyor. Özellikle engellilerden oluşan takımımızın sahalarda bu şekilde başarı göstermesi bizi de gerçekten gururlandırıyor. Büyük bir gayret var. Türk milli takımının omurgasını da Şahinbey Belediyesi Ampute Takımı oluşturuyor. Türk Milli Takımı da hem dünya şampiyonası hem Avrupa Şampiyonasını kazanmış oldu. Bu alanda Türkiye kendisini dünyada ispatlamış durumda. Bu şampiyonluk İspanya da gerçekleşti. 29 gol atıp sadece 3 gol yiyerek Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonasını kazanan takımımızı kutluyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-futbolcularve ziyaretten detaylar

-Cuma Güzel açıklama

-Fatih Karakuş açıklama

-Mehmet Tahmazoğlu açıklama

-genel ve detay görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-11-14 14:01:55