Üzerine gardırop devrilen bekçi öldü
GAZİANTEP'teüzerine gardırop devrilen bekçi Cemal Üzer (65), yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'teüzerine gardırop devrilen bekçi Cemal Üzer (65), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı için güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı Pınar Apartmanı'nda bekçilik yapan Cemal Üzer'e, yakınları telefon ile ulaşamadı. Bunun üzerine apartmana giden yakınları, Üzer'i birinci kattaki dairede hareketsiz buldu. Üzer'in, devrilen gardırobun altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatıldı.
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