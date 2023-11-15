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        Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama

        GAZİANTEP'te, polis operasyonunda 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:20
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        Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama
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        GAZİANTEP'te, polis operasyonunda 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada kamyonetin kasasındaki poşetlerde 28 kilo 600 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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