Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis operasyonunda 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada kamyonetin kasasındaki poşetlerde 28 kilo 600 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.