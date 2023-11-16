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        Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

        GAZİANTEP'te,jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:50
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        Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
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        GAZİANTEP'te,jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarları üzerine İslahiye ve Araban ilçesi kırsalındaki 2 bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları bölgede yapılan aramalarda ise kazı sırasında kullanılan hilti, dedektör, tablet, jeneratör, fener, kazma, kürek, çekiç, testere ve matkap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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