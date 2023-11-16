Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP'te,jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarları üzerine İslahiye ve Araban ilçesi kırsalındaki 2 bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları bölgede yapılan aramalarda ise kazı sırasında kullanılan hilti, dedektör, tablet, jeneratör, fener, kazma, kürek, çekiç, testere ve matkap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.