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        Gaziantep'te zincirleme kaza; 1 ölü, 6 yaralı

        GAZİANTEP'tearızanedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, 2 araç çarptı. Kazada alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:40
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        Gaziantep'te zincirleme kaza; 1 ölü, 6 yaralı
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        GAZİANTEP'tearızanedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, 2 araç çarptı. Kazada alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu İbrahimli Kavşağı yakınında meydana geldi. Halime Karahan'ın arıza yaptığı için yol kenarına çektiği 27 AKD 220 plakalı otomobile, peşinden gelen 27 AKJ 929 plakalı hafif ticari araç ile 34 HGF 244 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Halime Karahan'ın içerisinde bulunduğu otomobil, alev aldı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürerek Karahan'ı çıkardı. Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 araçlarda yaralanan 6 kişi de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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