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        Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın

        GAZİANTEP´te,geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:00
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        Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın
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        GAZİANTEP´te,geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        KÜSGET Sanayi Sitesi´ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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