Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın

GAZİANTEP´te,geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KÜSGET Sanayi Sitesi´ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.