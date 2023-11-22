Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın
GAZİANTEP´te,geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
GAZİANTEP´te,geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KÜSGET Sanayi Sitesi´ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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