Baba- oğul, 1 saat arayla hayatını kaybetti

GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde Ökkeş Yıldız (56) ile babası Davut Yıldız (90) tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Baba- oğul yan yana toprağa verildi.

Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Yıldız, dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden habersiz olan babası Davut Yıldız ise deprem nedeniyle gittiği İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1 saat arayla ölen baba-oğul bugün getirildiği Kaleobası Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK

2023-11-23 14:37:21

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