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        Baba- oğul, 1 saat arayla hayatını kaybetti

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde Ökkeş Yıldız (56) ile babası Davut Yıldız (90) tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Baba- oğul yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:40
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        Baba- oğul, 1 saat arayla hayatını kaybetti
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde Ökkeş Yıldız (56) ile babası Davut Yıldız (90) tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Baba- oğul yan yana toprağa verildi.

        Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Yıldız, dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden habersiz olan babası Davut Yıldız ise deprem nedeniyle gittiği İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        1 saat arayla ölen baba-oğul bugün getirildiği Kaleobası Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK

        2023-11-23 14:37:21

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