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        Bakan Bak: Her alanda güçlü bir Türkiye geliyor

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye yüzyılında ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:30
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        Bakan Bak: Her alanda güçlü bir Türkiye geliyor
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye yüzyılında ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaretler ve açılışlarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Bak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Gazi Oyunları'nın açılışına katıldı. Programa Bakan Bak'ın yanı sıra; Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye olarak düzenlenecek bütün müsabakalarda şampiyonlar görmek istediklerini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye'nin tüm illerinde yaptıkları tesislerle spora en çok yatırım yapan ülkelerin başında olduklarını aktaran Bak, "Sporun içerisinden gelen, gençlerin ağabeyi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gaziantep yapılan yatırımlarla, ortaya konulan performansla spor şehri olma yönünde önemli adımlar atıyor. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kötü alışkanlıklarla mücadeledir. Buradan ailelere sesleniyorum, çocuklarınızın elinden tutun spor tesislerine götürün. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Düşünün bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Çevresine verdiği zarar, ailesine verdiği zarar var ve çevreyi huzursuz ediyor. Bir evde de bir çocuk var, spor yapıyor; başarılar elde ediyor, madalyalar kazanıyor, toplumda bir değer görüyor. İşte siz gençlere güzel bir örnek olarak 2'inci Gazi Oyunları'nda yaklaşık 20 branşta 118 kategoride 10 bin öğrencimiz mücadele edecek. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "GÜÇLÜ TÜRKİYE GELİYOR"

        Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda adım adım ilerleyeceğini ifade eden Bakan Bak, Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı durmak gerektiğini söyleyerek, "Gazze'de çocuklar ağlamasın. Kudüs düşerse Mekke düşer. Zulme karşı durmamız lazım. Bebekler ölürken sessiz kalamayız, ses çıkarmamız lazım. Gazze'nin yanındayız. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'nin gençleriyle gurur duyuyoruz. Türkiye yüzyılında ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor. Bu Türkiye'nin geleceği de gençlerimizdir. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bölgesinde güçlü bir Türkiye var. Bunun teminatı da gençlerdir. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyoruz" diye konuştu.

        DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN: SPORA YAPILAN YATIRIMLAR ÖNEMLİ

        Türkiye genelinde spora yapılan yatırımların öneminin altını çizen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Gaziantep, geleneksel sporların güçlü şehirlerinden bir tanesi. Gaziantep'i yöneten büyüklere spora verdikleri önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güçlü olmak ve çok çalışmak durumundayız. Düzgün, disiplinli spor yapmak bunların aslında ilk adımıdır. Hayatımıza bunu kazandırdığımız zaman inanıyorum ki hem güçlü hem de çalışkan hem de hedeflerine ulaşan bireyler olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        Program organizasyonun açılış meşalesinin yakılması ile sona erdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

        - Bilal Erdoğan'ın açıklamaları

        - Detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA

        2023-11-23 15:25:25

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