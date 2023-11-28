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        Kargo firması kuryesi, tartıştığı müşterinin iş yerine saldırdı

        GAZİANTEP'te,birkargo şirketinin çalışanı telefonda tartıştığı ve ikinci defa kargo bırakmak için geldiği iş yerinin camlarını kırıp, içerisine zarar verdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:20
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        Kargo firması kuryesi, tartıştığı müşterinin iş yerine saldırdı
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        GAZİANTEP'te,birkargo şirketinin çalışanı telefonda tartıştığı ve ikinci defa kargo bırakmak için geldiği iş yerinin camlarını kırıp, içerisine zarar verdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olay, 25 Kasım'da öğle saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'nde meydana geldi. Karton bardak üretimi yapan Halit Haliloğlu'nun iş yerine ikinci defa kargo bırakmak için gelen kurye, Haliloğlu'nu bulamayınca iş yeri personeliyle tartıştı. İsmi öğrenilemeyen kurye daha sonra işletme sahibiyle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından kargo şirketinin çalışanı beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte camlarını kırdığı iş yerinin içerisinde bulunan ürünlere de zarar verdi.

        'TELEFONDA TEHDİT EDİP ARDINDAN İŞ YERİMİZE SALDIRDI'

        Halit Haliloğlu, kargo çalışanının iş yerinde kimseyi bulamadığı için kendilerine telefonda bağırıp tehdit ettikten sonra saldırdığını söyledi. Haliloğlu, "Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi iş yerimize ait kargoları biz yokken getiriyor. Biz olmadığımız için de teslim etmiyor. Biz de kargoyu yeniden isteyince telefonda aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası bu kargo personeli arkadaşlarıyla gelerek iş yerimize saldırdı. Camları kırdılar, ürünlerimize de zarar verdiler. Kargo çalışanlarının saldırı gerekçesi de iki defa gelip iş yerimizde kimseyi bulamamaları olmuş" diye konuştu.

        Kuryeden şikayetçi olduklarını ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Haliloğlu, "Gerekli şikayette bulunduk. Şahıs yakalandı, mahkemeye çıkarıldı ve ne yazık ki serbest bırakıldı. Adalet istiyoruz" dedi.

        Kargo firması yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu çalışanın görevini sonlandırdıklarını ve firma olarak kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-11-28 11:12:24

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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