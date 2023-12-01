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        Gaziantep'te DAEŞ operasyonuna 2 gözaltı

        GAZİANTEP´te,Milli İstihbarat Teşkilatı ile jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:30
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        Gaziantep'te DAEŞ operasyonuna 2 gözaltı
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        GAZİANTEP´te,Milli İstihbarat Teşkilatı ile jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kent merkezinde terör örgütü içerisinde sözde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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