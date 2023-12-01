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        2 TIR ile çarpışan otomobilin ölen sürücüsü toprağa verildi

        GAZİANTEP'te, 2TIR ile çarpışan otomobilin hayatını kaybeden sürücüsü Mahir Havvat (23) toprağa verildi, yaralanan ağabeyi Onur Havvat'ın (28) ise tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:40
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        2 TIR ile çarpışan otomobilin ölen sürücüsü toprağa verildi
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        GAZİANTEP'te, 2TIR ile çarpışan otomobilin hayatını kaybeden sürücüsü Mahir Havvat (23) toprağa verildi, yaralanan ağabeyi Onur Havvat'ın (28) ise tedavisi sürüyor.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, İslahiye ilçesi İslahiye-Hassa yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Mahir Havvat yönetimindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti ve önce Hasan K.'nin kullandığı 31 AON 790 plakalı demir yüklü TIR'a, ardından Fırat D. idaresindeki 31 RAY 39 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mahir Havvat ile ağabeyi Onur Havvat'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Havvat, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mahir Havvat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Yaralı Onur Havvat'ın tedavisi sürüyor. Bu sırada gözaltına alınan TIR sürücüleri Hasan K. ile Fırat D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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