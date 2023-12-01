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        Gaziantep'te 8 Tevrat ele geçirildi

        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir iş yeri içerisinde 8 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:50
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        Gaziantep'te 8 Tevrat ele geçirildi
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        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir iş yeri içerisinde 8 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 Tevrat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından ismi açıklanmayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep -

        2023-12-01 14:46:13

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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