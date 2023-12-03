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        Deprem konutları inşaatında çalışan işçilerinin konteynerlerinde yangın

        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesinde, depremzedeler için yapımı devam eden deprem konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:00
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        Deprem konutları inşaatında çalışan işçilerinin konteynerlerinde yangın
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        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesinde, depremzedeler için yapımı devam eden deprem konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, ilçedeki depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Konteynerlerden yükselen dumanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. 9 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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