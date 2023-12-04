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        19 yaşındaki Cuma, silahlı kavgada öldürüldü

        GAZİANTEP'tehusumetlileriile tartışan Cuma Yavuz (19), çıkan silahlı kavgada vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:10
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        19 yaşındaki Cuma, silahlı kavgada öldürüldü
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        GAZİANTEP'tehusumetlileriile tartışan Cuma Yavuz (19), çıkan silahlı kavgada vurularak öldürüldü.

        Olay, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Yavuz, husumetlisi olduğu kişiler ile tartıştı. Tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile Yavuz, vuruldu. Şüpheliler kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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