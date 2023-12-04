19 yaşındaki Cuma, silahlı kavgada öldürüldü
GAZİANTEP'tehusumetlileriile tartışan Cuma Yavuz (19), çıkan silahlı kavgada vurularak öldürüldü.
GAZİANTEP'tehusumetlileriile tartışan Cuma Yavuz (19), çıkan silahlı kavgada vurularak öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Yavuz, husumetlisi olduğu kişiler ile tartıştı. Tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile Yavuz, vuruldu. Şüpheliler kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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