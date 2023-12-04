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        Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis, yaşamını yitirdi

        GAZİANTEP'tebahçesulamak için yapılan havuza düşen Ömer Halis Yılmaz (7), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:20
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        Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis, yaşamını yitirdi
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        GAZİANTEP'tebahçesulamak için yapılan havuza düşen Ömer Halis Yılmaz (7), hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesi Göngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yakınları, bahçede oyun oynayan Ömer Halis Yılmaz'ı havuzda hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonrası çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bahçe sulamak için yapılan havuza düşen Yılmaz'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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