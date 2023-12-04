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        Gaziantep´te otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

        GAZİANTEP´inNurdağı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fatih A. (40) ile yanındaki Muhammed Ç. (48) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:30
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        Gaziantep´te otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı
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        GAZİANTEP´inNurdağı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fatih A. (40) ile yanındaki Muhammed Ç. (48) yaralandı.

        Kaza, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 22´nci kilometresinde meydana geldi. Fatih A.´nın kontrolünü kaybettiği 27 RJ 447  plakalı otomobil, karşı şeride geçip, Halil B.´nin (45) kullandığı 44 AEL 804 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Fatih A. ve Muhammed Ç.'yi Nurdağı Devlet Hastanesi´ne kaldırarak tedaviye aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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