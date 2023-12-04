Gaziantep´te otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

GAZİANTEP´inNurdağı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fatih A. (40) ile yanındaki Muhammed Ç. (48) yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 22´nci kilometresinde meydana geldi. Fatih A.´nın kontrolünü kaybettiği 27 RJ 447 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, Halil B.´nin (45) kullandığı 44 AEL 804 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Fatih A. ve Muhammed Ç.'yi Nurdağı Devlet Hastanesi´ne kaldırarak tedaviye aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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