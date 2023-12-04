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        Polise ateş açtı; özel harekat evde etek giymiş halde yakaladı

        GAZİANTEP´te5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere ateş açıp, kaçtı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Budamcı, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:40
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        Polise ateş açtı; özel harekat evde etek giymiş halde yakaladı
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        GAZİANTEP´te5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere ateş açıp, kaçtı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Budamcı, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

        Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı´nın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı.

        İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler Budamcı´nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı. 1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.

        Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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